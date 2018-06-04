Польские фермеры ожидают работников из Украины. Что изменилось для украинцев, которые ищут работу в Польше

Польский работодатель должен предложить иностранцу за сезонный труд такую ​​же зарплату, как и полякам, работающим на аналогичной должности

Изменить правила въезда для работников из Украины требуют польские фермеры. Они призвали таможенников либеральнее относиться к украинским мигрантам. Ведь они долго ждут визы, чтобы въехать в Польшу. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Польши Анджей Гайовничек заявил, что из-за трудностей с получением рабочих виз сбор урожая ягод под угрозой.

"Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не пускают в Польшу, поскольку по оценке таможенной службы на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако в соответствии с законом, владельцы этих паспортов также в течение трех месяцев могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - отметил Гайовничек.

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В прошлом году в Польше работало более миллиона украинцев. В этом году там ожидают до полутора миллиона работников из Украины.

Правила въезда и трудоустройства для мигрантов

С 1 января 2018 года право легальной работы иностранцам в Польше предоставляют два документа: это разрешение на работу и разрешение на сезонную работу.

Согласно новым правилам, они выдаются на основании заявления работодателя, который намерен поручить работу иностранцу. Чтобы зарегистрировать такое заявление, ему придется заплатить 30 злотых.

В 2017 году украинские рабочие перечислили из Польши более 12 млрд злотых, что равняется примерно 4% украинского ВВП

Разрешение на сезонную работу предоставляется иностранцам из стран, не являющихся членами ЕС и дает право на работу в областях труда, которые считаются сезонными. Работать по этому разрешения можно максимум 9 месяцев в течение календарного года.

Работодатель может нанять на работу иностранного работника лишь при двух обязательных условиях. Первое, он должен предложить иностранцу такую ​​же зарплату, как и полякам, работающим на аналогичной должности.

Второе условие, работодатель должен доказать, что он пытался привлечь к работе поляков, однако это оказалось невозможным. В управлении труда работодатель вынужден будет доказать, что работник действительно прибыл в Польшу и работает у него. Также в стране планируют создать общий реестр трудоустройства иностранцев.

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Разрешение на сезонные работы станет основанием для получения визы в Польшу. Впрочем, если украинец имеет биометрический паспорт, он может въехать с таким разрешением в Польшу без визы. Такая норма действительно есть в польском законодательстве, подтвердил заведующий сектором миграционных исследований института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Алексей Позняк.

Разрешение на сезонную работу предоставляется иностранцам из стран, не являющихся членами ЕС

На ситуацию с въездом мигрантов может повлиять и человеческий фактор, ведь в исполнительные службы информация могла быть донесена не в полном объеме, считает он. Но на количество украинских мигрантов, которые едут в Польшу, такие бюрократические процедуры вряд повлияют. По мнению Позняка, более влиятельным фактором является экономическая ситуация в Украине.

"Многие из тех, кто раньше ездил в Россию, теперь едет на заработки в Польшу. Заработки в Польше ниже, чем в Чехии, не говоря уже о Германии. Поэтому люди едут в Польшу, чтобы закрепиться и потом искать возможность для переезда в более богатые страны", - рассказал эксперт.

Если тендеции экономической ситуации в Украине останутся положительными, поток мигрантов уменьшится, уверен ученый.

В прошлом году украинские рабочие перечислили из Польши более 12 млрд злотых. Это сумма, которая по оценке вице-министра иностранных дел Польши Бартоша Цыхоцкого, равна примерно 4% украинского ВВП.