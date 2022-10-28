Польская армия получила на вооружение Байрактары

28 октября, 23:56
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Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Польша приступила к оснащению своей армии беспилотниками Bayraktar TB2. Сегодня страна приняла на вооружение шесть первых экземпляров.

Об этом сообщает WPTech.

Первые БПЛА прибыли на базу беспилотных летательных аппаратов в Мирославце. Всего по контракту с турецкой компанией Польша должна получить четыре комплекса, в состав которых входят 24 беспилотника. Кроме непосредственно дронов комплексы комплектуются мобильными станциями управления, радарами, симуляторами и запасными частями.

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По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, беспилотники были заказаны еще до войны в Украине. Тогда многие говорили, что это оружие, которое Польше не принесет пользы. Война в Украине показала обратное.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Вооружение Беспилотники Bayraktar TB2 Байрактар

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