Премьер-министр Польши снова призвал передать ЗРК Patriot Украине

29 ноября, 04:37
Поделиться:
ЗРК Patriot (Фото:InfoProstirUA/Twitter)

ЗРК Patriot (Фото:InfoProstirUA/Twitter)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова призвал передать Украине системы ЗРК Patriot, которые предлагает поставить Германия.

Об этом сообщает PAP.

Он также отметил, что Польша примет систему Patriot, если Германия все же откажется передать ЗРК Украине.

«Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла. Поэтому пусть это присылаемое оружие служит наилучшим образом для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба», — заявил Моравецкий.

Видео дня

Он выразил надежду, что процесс передачи оружия все же удастся организовать так, чтобы ЗРК Patriot могли защищать хотя бы запад Украины.

Читайте также:

Система Patriot (Фото:www.flickr.com/Sivi Steys) «Мяч сейчас на стороне Германии». ВСУ могут быстро научиться пользоваться системой Patriot — Минобороны Польши

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.

https://www.youtube.com/watch?v=05BA-8ufJbs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Германия Вооружение Поставки оружия Война в Украине ЗРК Patriot Матеуш Моравецкий Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X