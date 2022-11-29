Премьер-министр Польши снова призвал передать ЗРК Patriot Украине 29 ноября, 04:37 ЗРК Patriot (Фото:InfoProstirUA/Twitter)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова призвал передать Украине системы ЗРК Patriot, которые предлагает поставить Германия.



Об этом сообщает PAP.



Он также отметил, что Польша примет систему Patriot, если Германия все же откажется передать ЗРК Украине.

«Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла. Поэтому пусть это присылаемое оружие служит наилучшим образом для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба», — заявил Моравецкий.

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Он выразил надежду, что процесс передачи оружия все же удастся организовать так, чтобы ЗРК Patriot могли защищать хотя бы запад Украины.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.