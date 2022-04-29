Польша передала Украине более 200 танков Т-72. Этого хватит для формирования двух бригад

29 апреля, 12:36
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Кроме танков, Польша предоставила Украине БМП, САУ, РСЗО и разведывательные дроны (Фото:Polska Grupa Zbrojeniowa S.A/Facebook)

Кроме танков, Польша предоставила Украине БМП, САУ, РСЗО и разведывательные дроны (Фото:Polska Grupa Zbrojeniowa S.A/Facebook)

Украинская армия получила от Польши более 200 танков Т-72 в рамках военной помощи для противостояния российскому вторжению.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Как сообщает Польское радио, такого количества техники хватит для формирования двух бригад.

Всего же Польша предоставила Украине военной помощи на 7 млрд злотых (около $1,6 млрд).

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/FAx5xtUCeBk

Помимо танков, в нее вошли БМП, самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика, реактивные системы залпового огня Град, а также и разведывательные дроны, ракеты класса воздух-воздух для самолетов МиГ-29 и Су-27 и различные боеприпасы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Польша Танки Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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