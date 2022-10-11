Восстанавливаем вместе. Итоги конференции Европа — Польша — Украина: как будут возрождаться страна 11 октября, 20:47 Новости компаний Конференция «Европа — Польша — Украина. Восстанавливаем вместе»

Более 900 человек — в том числе предприниматели из Польши и Украины, представители органов местного самоуправления, эксперты, парламентарии и политики обоих государств во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким собрались 5 октября в Варшаве на международной конференции «Европа — Польша — Украина. Отстроим вместе», чтобы обсудить возможности сотрудничества между польским и украинским бизнесом, условия, необходимые для его развития, и вызовы, стоящие перед обществами обеих стран.

Эта яркая встреча свидетельствует об одном — польско-украинское сотрудничество может играть решающую роль для процесса восстановления Украины. Украинским предпринимателям может оказаться полезным уникальный польский опыт в процессе экономической и социальной трансформации собственной страны за годы интеграции Польши в ЕС. В свою очередь польский бизнес заинтересован незаурядными возможностями приобщиться к содействию экономическому восстановлению Украины и рассчитывает на соответствующее политическое и правовое содействие.

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«Мы с вами сидим на одной ветке московской беды», — сказал гетман Иван Выговский на Казацком совете в Гадяче в далеком 1658 г. Пора сделать из этого выводы", — сказал, открывая конференцию, президент Союза предпринимателей и работодателей Цезарий Казьмерчак.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

«Веками мы делали всяческие глупости, не имея возможности общаться. Москва выиграла от этого, умело разжигая между нами всевозможные конфликты и обеспечивая себе превосходство над нами. Надеюсь, этот период закончился. (…) Альянс и польско-украинское сотрудничество, если мы это воплотим в жизнь, могут изменить баланс сил и лица Европы. В результате наш регион приобретет большее политическое и экономическое значение», — подчеркнул он.

В своем программном выступлении на открытии конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также говорил о необходимости сотрудничества в пользу обеих стран и бизнеса. «Мы являемся свидетелями геополитического поворота, огромных изменений. Нам нужно построить новую архитектуру безопасности, то есть основу, на которой должны базироваться эти изменения», — сказал он. Среди необходимых элементов Глава Польского правительства назвал послевоенное экономическое восстановление Украины, содействие процессу адаптации к европейскому законодательству в рамках подготовки к вступлению в ЕС, поощрение сотрудничества оборонных предприятий обеих стран.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша выступает за конфискацию российского капитала и выделение его на восстановление Украины. По его мнению, новая энергетическая политика должна «состоять в отказе от российских углеводородов. (…) через процесс санкций, но также в уменьшении зависимости от углеводородов в целом». «Кремль, Москва, Россия и Путин ведут себя как наркодилер, дающий первые дозы бесплатно, чтобы втянуть будущую жертву в зависимость. Именно это Россия сделала по отношению к Германии и Западной Европе — дав им дешевый газ», — сказал он.

После вступительных докладов в рамках конференции состоялись три пленарных дискуссии и четыре отраслевые панели. В ходе первой части мероприятия участники обсудили роль Польши в восстановлении Украины, важность европейского сотрудничества и как поддержать польско-украинское бизнес-сотрудничество.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Пленарная панель І «Восстановление Украины: какова роль Польши»

В дискуссии о миссии Польши в экономической поддержке Украины приняли участие: министр Канцелярии Президента Республики Польша Якуб Кумох, заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач, депутат Михал Дворчик, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько и президент Польского банка развития — Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Беата Дашинская-Музычка.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Дискуссия была сосредоточена на инструментах польской помощи Украине. Польша, как отмечали панелисты, является союзником Украины на международной арене. Именно благодаря усилиям польской дипломатии удалось увеличить международную помощь воюющей стране. Однако, как отмечалось, польский бизнес в большей степени должен работать на украинском рынке и заниматься восстановлением Украины, правительства обеих стран должны создать дружеские и прозрачные правила. Глава Канцелярии Президента Республики Польша Якуб Кумох подчеркнул, что именно бизнес отстроит Украину, а роль государства состоит только в создании оптимальных условий для этого и поддержки Украины на пути к военной победе. «Украину нужно восстанавливать за российские деньги, которые есть на Западе, и вот на что их нужно тратить», — сказал он.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Как отметил глава Канцелярии, некорректно утверждать, что восстановление начинается только после войны. Это потому, что это уже происходит во время конфликта — жители охваченной им страны должны жить. «Киев возвращается к жизни, и Харьков тоже. Основной процесс начинается прямо сейчас», — отметил Кумох.

Народный депутат Украины Елизавета Ясько признала, что Украине нужен опыт Польши времен трансформации, а также помощь в развитии новой инфраструктуры (включая коммуникационную и энергетическую) и преодолении логистических проблем.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

«Предприниматели будут участвовать в восстановлении Украины, но именно политики должны создать законодательную базу для безопасного стимулирования бизнеса в Украине. (…) Это огромный вызов, что делать для развития деловых отношений этих двух стран и как преодолеть ряд стереотипов и проблем, с которыми сталкиваются предприниматели», — признал член Совета министров Польши Михал Дворчик.

Президент Банка BGK Беата Дашинская-Музычка обратила внимание на финансовые вопросы: «говорят о втором плане Маршалла, но нет государственных денег, никто не хочет предоставлять гранты, есть только кредиты, и вот как Украина, скорее всего, будет отстроена».

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Пленарная панель ІІ «Потребности Украины и европейское сотрудничество»

Получение Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз означает, что стране придется серьезно подойти к системным реформам и решить ключевые общественно-политические проблемы: экономическую олигархию и коррупцию. Эта проблематика была в фокусе во время второй панельной дискуссии.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Участие в ней приняли: Марек Рутка, депутат парламента Республики Польша, глава группы работодателей в Европейском экономическом и социальном комитете Стефано Маллиа, и.о. Генерального директора Гендиректората Европейской Комиссии по соседству и переговорам о расширении Мацей Поповски, генеральный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, директор по правовым вопросам «Новая почта» Инна Хомич и исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

«Нужно найти новую формулу для гарантий и долгосрочных ссуд, а также сочетание грантов и ссуд», — сказал Марчин Поповски. Представитель Еврокомиссии напомнил, что для восстановления Украины необходимо по меньшей мере 350 млрд евро — ЕС выделил 19 млрд. По его мнению, процесс восстановления Украины идет параллельно с провозглашением изменений, связанных с процессом вступления в ЕС. Эти реформы позволят усовершенствовать судебную систему, включая борьбу с коррупцией.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

«Украина меняется», — заверил генеральный директор UkraineInvest Сергей Цивкач. «В начале войны около 80% из них прекратили работу. Украинские компании, которые сейчас работают примерно на 90%. И администрация поддерживает бизнес даже во время войны», — сказал он.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

«Когда страна подвергается нападению, мы защищаем не только наши границы, но и бизнес», — сказал он. Цивкач отметил, что среди проблем, с которыми столкнулась Украина, есть и другие. перемещение компаний и поддержка новейших инвестиций — среди российских.

«Я призываю польских и мировых инвесторов рассмотреть Украину, потому что возможности огромны. Нигде вы не получите такой отдачи от инвестиций, как сегодня. Что нам нужно? Сотрудничество с иностранными партнерами и, в частности, технологии», — добавил он.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Пленарная панель ІІІ «Восстановление Украины: как поддержать польско-украинское бизнес-сотрудничество»

Последняя планерная панель сосредоточилась на том, как улучшить сотрудничество предпринимателей из соседних стран. Какие мероприятия и процессы могут активизировать польско-украинский бизнес, обсудили: министр развития и технологий Вальдемар Буда, народный депутат Украины Галина Янченко, исполнительный директор Ассоциации украинских предпринимателей (SUP) Екатерина Глазкова, президент польского развития Fund Paweł Borys, советник PGNiG по сотрудничеству с Украиной Иренеуш Дерек, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков и член правления PKN ORLEN SA Ян Шевчак.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Как показала дискуссия, польские компании заинтересованы в работе в Украине. К настоящему моменту о готовности восстанавливать Украину заявили уже 1200 компаний. Однако представители вышеперечисленных структур озабочены непрозрачностью ряда процедур регулирования ведения бизнеса. Кроме того, важно, чтобы Правительство Украины было способно четко сформулировать первоочередные проблемы и приоритеты экономического восстановления, а также предложить наиболее эффективную модель взаимодействия с международными донорами.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Министр Вальдемар Буда отметил, что хотя пока неизвестно, по какой формуле будет восстанавливаться Украина, Польша будет ее серьезным союзником в этом процессе из-за своей географической близости, а также хороших отношений между странами. «Украина имеет отличную возможность, потому что иностранный финансовый капитал потребует стандартов […]. Это своеобразный катализатор изменений с точки зрения государственных закупок, прозрачности, доступа к публичной информации, понятности происходящих в экономике процессов», — подчеркнул глава министерства.

По словам Павла Бориса, президента Польского фонда развития, также стремление Украины к ЕС естественно заставит реформы, которые повысят ее экономическое доверие и станут более дружественным рынком для польских предпринимателей. «Деолигархизация экономики и борьба с коррупцией чрезвычайно важны. Также необходимо создать хорошие условия для развития предпринимательства, особенно в секторе МСБ», — отметил он.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Иренеуш Дерек, в свою очередь, подчеркнул, что PGNiG надеется в этом году сделать первые газовые скважины на западе Украины. Он напомнил, что для этого предприятие приобрело украинскую горнодобывающую компанию вместе с лицензией.

Подытоживая дискуссию, модератор панели, руководитель киевского офиса ZPP Назар Бобицкий отметил, что глубокое понимание польским бизнесом особенностей ведения дел в Украине благодаря столетиям соседства, похожей ментальности, тесным культурным связям является уникальным конкурентным преимуществом польских предпринимателей, а также важным инструментом минимизации рисков.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Отраслевые дискуссии

Вторая часть конференции была посвящена обсуждению отдельных отраслей. Речь шла о пяти отраслях — сельском хозяйстве и продовольствии, оборонной промышленности и вооружении, транспорте и логистике, IT и новых технологиях, восстановлении городов и регионов. Вскоре вы найдете отдельный отчет о них на нашем веб-сайте и в социальных сетях — советуем следить за новостями на веб-странице и в социальных сетях ZPP.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Украсил вечер концерт победителя Евровидения — Kalush Orchestra. Это был энергичный, искренний и с энтузиазмом воспринятый итог всей конференции. Их музыка, основанная на украинских традициях и отсылающая к киевскому фольклору, вызвала неподдельный восторг польских зрителей.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Конференция является одним из элементов программы ZPP по укреплению связей между европейскими, польскими и украинскими предпринимателями и созданию предпосылок для восстановления украинского государства и экономики.

Фото: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»

Организаторы: Союз предпринимателей и работодателей, Фонд Варшавского института предпринимательства

Почетный патронат: Канцелярия Премьер-министра Республики Польша и Министерства государственного имущества РП

Главный партнер: PKN ORLEN

Польские Партнеры: Агентство развития промышленности Польши, Банк «Bank Gospodarstwa Krajowego», Польский фонд развития, Totalizator Sportowy

Украинские партнеры: Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация, Торгово-промышленная палата Украины.

Главный украинский медиа-партнер мероприятия: НВ Медиа.

Инфографика: конференция «Европа – Польша – Украина. Восстанавливаем вместе»