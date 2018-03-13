Польша отложила реконструкцию Мемориала орлят во Львове из-за напряженности в отношениях с Украиной

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Мемориал орлят во Львове
Фото: Gryffindor/Wikipedia

Мемориал орлят во Львове

Польша отложила на неопределенный срок капитальный ремонт Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища во Львове из-за напряженности в отношениях с Украиной.

Как сообщает RMF24, несмотря на планы правительства Польши и выделенные из бюджета деньги, в 2018 году будет проведен лишь косметический ремонт.

По неофициальным данным, в связи с напряженной ситуацией в отношениях между Варшавой и Киевом, польская сторона приняла решение не обращаться за разрешением о реконструкции к центральным властям, и решила ограничиться запросом о проведении косметических работ на кладбище. Для этого нужно только согласие городских властей.

"На данный момент польская сторона не хочет открывать поле для другого потенциального конфликта с Украиной", - отмечает издание.

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В течение последних лет напряжение между Украиной и Польшей растет из-за разного толкования исторического прошлого.

Одно из последних громких споров - это принятие в Польше изменений в закон об Институте национальной памяти, предусматривающие наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту и преступлениям Третьего рейха.

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