«Давайте поучаствуем в битве». В Польше собирают на Bayraktar для украинцев 28 июня, 20:29 Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

В Польше объявили сбор средств на турецкий беспилотник Bayraktar для украинских военных.

С такой инициативой выступил журналист Славомир Сераковский.

Он призвал поляков принять участие в битве против российских оккупантов и скинуться на самое эффективное оружие.

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«Литовцы мгновенно собрали средства и компания, производящая Bayraktars, решила подарить один Украине, а собранные деньги использовать для помощи населению. Позже то же самое повторилось со следующими тремя сборами! Теперь настал наш черед. Давайте поучаствуем в этой битве. Давайте скинемся на самое эффективное оружие» — говорится в описании сбора.

Цель — собрать 4,5 млн злотых (29 821 011 гривен). Сбор продлится еще 30 дней. По состоянию на вечер 28 июня уже собрано около 145 тыс. злотых (966 141 гривен).

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

В понедельник, 27 июня, компания-производитель беспилотников сообщила в Twitter, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.



Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

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