Польша и страны Балтии полностью отрежут Беларусь от Европы в случае провокаций Минска — Каминский 1 сентября, 15:44 Граница Литвы и Беларуси, 18 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Глава польского МВД Мариуш Каминский в пятницу, 1 сентября, заявил, что в случае провокаций Минска на границе с европейскими странами Польша и страны Балтии готовы отрезать Беларусь от Европы.

Об этом сообщает Wprost.

«Мы дали очень четкий сигнал Минску. Любая провокация на польской, латвийской или литовской границе с Беларусью будет иметь далеко идущие последствия для режима», — сказал Каминский.

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По словам главы МВД Польши, он и министры Латвии, Литвы и Эстонии договорились о полном закрытии границы с Беларусью в случае провокаций.

«Если будет провокация, если будет критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы», — подчеркнул он.