Великобритания и Польша построят два поселка для вынужденных украинских переселенцев 28 марта, 20:14 Модульный городок для вынужденных украинских переселенцев во Львове (Фото:Андрій Садовий / Facebook)

Польша и Великобритания построят два временных поселка для внутренне перемещенных лиц в Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства во вторник, 28 марта.

Великобритания выделила на финансирование временных поселков 10 млн фунтов стерлингов. В британском правительстве заявили, что в двух поселках во Львове и Полтаве смогут жить более 700 человек.



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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс побывала в таком поселке из модульных домов во Львове.

«В течение прошлого года [российский диктатор] Путин продолжал наносить удары по гражданским домам и инфраструктуре, и украинский народ заплатил высокую цену. Это новое сотрудничество Великобритании и Польши поможет обеспечить светом, теплом и жильем тех, кто больше всего в этом нуждается», — сказал глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

В британском правительстве сообщили, что около 6 миллионов человек в Украине были вынуждены покинуть дома из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество украинцев, выехавших в страны Европы после начала полномасштабного вторжения России, достигает 8 млн человек.

