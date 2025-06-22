Пенсия в Польше для украинцев: можно ли получать две и как не потерять выплаты

22 июня, 18:07
Пенсия в Польше для украинцев (Фото: pressfoto/freepik)

NV объясняет, в каких случаях украинцы в Польше могут получать пенсию и что для этого нужно.

Право на пенсию за рубежом — вопрос, который все больше интересует граждан Украины, работающих в Европе. Одной из стран, где это возможно, является Польша. Но получение польской пенсии возможно только при условии соблюдения ряда требований, которые регулирует польское законодательство и международное соглашение между Украиной и Польшей.

С какого возраста украинцы могут выйти на пенсию в Польше

Как отмечает inPoland, пенсионный возраст в Польше не отличается для граждан и иностранцев. Это означает, что украинцы могут подаваться на пенсию:

  • женщины — с 60 лет;
  • мужчины — с 65 лет.

Но сам по себе возраст — недостаточное условие. Необходимо иметь страховой стаж:

  • от 20 лет — для женщин;
  • от 25 лет — для мужчин.

В Польше страховые годы накапливаются только при официальной работе с отчислением взносов в Управление социального страхования Польши ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Даже если вы работали легально, но без контракта, стаж не будет учтен.

Основные условия для получения пенсии в Польше

Украинцы могут претендовать на пенсию в Польше только в случае, если выполняются три ключевых условия:

  1. Легальное трудоустройство — подтверждается договором и уплатой взносов в ZUS.
  2. Наличие пенсионных взносов — регулярная уплата обязательных платежей работодателем.
  3. Постоянное проживание в Польше — для большинства льгот обязательно иметь статус резидента или разрешение на постоянное пребывание.

Может ли украинец получать две пенсии

Да, между Украиной и Польшей действует соглашение от 2012 года, которое позволяет учитывать рабочие периоды в обеих странах. Это означает:

  • за работу в Украине пенсию выплачивает Пенсионный фонд Украины;
  • за период работы в Польше — ZUS.

Польша не перечисляет деньги за стаж, набранный в Украине, и наоборот. Каждая страна отвечает только за свой сегмент.

Размер пенсии и дополнительные выплаты

Размер польской пенсии для украинцев определяется по той же формуле, что и для поляков:

  • объем зависит от суммы взносов, продолжительности страхового периода и средней заработной платы;
  • можно получить минимальные выплаты даже за 1 день официальной работы, но они будут символическими.

Для иностранцев, имеющих постоянное место жительства в Польше, доступны дополнительные выплаты:

  • 13-я и 14-я пенсия, которую ежегодно утверждает правительство;
  • доплата к минимальной пенсии, но только для резидентов.

Если пенсионер покидает Польшу после назначения пенсии, он теряет право на эти доплаты.

Какие документы нужны для подачи на пенсию

Для подачи заявления в ZUS иностранцу потребуется:

  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
  • документ о легальном пребывании;
  • справки о стаже (в том числе из Украины, при необходимости);
  • подтверждение уплаты взносов;
  • заявление на выплату пенсии.
