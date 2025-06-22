Пенсия в Польше для украинцев: можно ли получать две и как не потерять выплаты
Пенсия в Польше для украинцев (Фото: pressfoto/freepik)
NV объясняет, в каких случаях украинцы в Польше могут получать пенсию и что для этого нужно.
Право на пенсию за рубежом — вопрос, который все больше интересует граждан Украины, работающих в Европе. Одной из стран, где это возможно, является Польша. Но получение польской пенсии возможно только при условии соблюдения ряда требований, которые регулирует польское законодательство и международное соглашение между Украиной и Польшей.
С какого возраста украинцы могут выйти на пенсию в Польше
Как отмечает inPoland, пенсионный возраст в Польше не отличается для граждан и иностранцев. Это означает, что украинцы могут подаваться на пенсию:
- женщины — с 60 лет;
- мужчины — с 65 лет.
Но сам по себе возраст — недостаточное условие. Необходимо иметь страховой стаж:
- от 20 лет — для женщин;
- от 25 лет — для мужчин.
В Польше страховые годы накапливаются только при официальной работе с отчислением взносов в Управление социального страхования Польши ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Даже если вы работали легально, но без контракта, стаж не будет учтен.
Основные условия для получения пенсии в Польше
Украинцы могут претендовать на пенсию в Польше только в случае, если выполняются три ключевых условия:
- Легальное трудоустройство — подтверждается договором и уплатой взносов в ZUS.
- Наличие пенсионных взносов — регулярная уплата обязательных платежей работодателем.
- Постоянное проживание в Польше — для большинства льгот обязательно иметь статус резидента или разрешение на постоянное пребывание.
Может ли украинец получать две пенсии
Да, между Украиной и Польшей действует соглашение от 2012 года, которое позволяет учитывать рабочие периоды в обеих странах. Это означает:
- за работу в Украине пенсию выплачивает Пенсионный фонд Украины;
- за период работы в Польше — ZUS.
Польша не перечисляет деньги за стаж, набранный в Украине, и наоборот. Каждая страна отвечает только за свой сегмент.
Размер пенсии и дополнительные выплаты
Размер польской пенсии для украинцев определяется по той же формуле, что и для поляков:
- объем зависит от суммы взносов, продолжительности страхового периода и средней заработной платы;
- можно получить минимальные выплаты даже за 1 день официальной работы, но они будут символическими.
Для иностранцев, имеющих постоянное место жительства в Польше, доступны дополнительные выплаты:
- 13-я и 14-я пенсия, которую ежегодно утверждает правительство;
- доплата к минимальной пенсии, но только для резидентов.
Если пенсионер покидает Польшу после назначения пенсии, он теряет право на эти доплаты.
Какие документы нужны для подачи на пенсию
Для подачи заявления в ZUS иностранцу потребуется:
- паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
- документ о легальном пребывании;
- справки о стаже (в том числе из Украины, при необходимости);
- подтверждение уплаты взносов;
- заявление на выплату пенсии.
- Проверьте, есть ли ваш в списке. Какие украинские университеты, по версии CWUR, вошли в мировой рейтинг 2025
- Жить роскошно за 500 евро. Три страны, где ваша зарплата может превратиться в роскошь
- Kindergeld растет. Сколько семья в Германии получит в 2025—2026 годах: новые суммы, даты выплат и надбавки