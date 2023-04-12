«Положение Украины лучше, чем у России». Игаль Левин анализирует информацию из «утечки» разведданных и от анонимных источников. Интервью NV 12 апреля, 11:55 NV Премиум Самоходную гаубицу буксируют по улице в Константиновке. Донецкая область (Фото:EUTERS/Violeta Santos Moura)

Скандал вокруг «утечек» американских разведданных и отчетов Пентагона продолжает набирать обороты.

Секретные документы касаются как войны РФ против Украины, так и Вашингтона с его союзниками.

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин проанализировал новую информацию в эфире Radio NV.

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— Украинский военный аналитик Константин Данильченко опубликовал статью на ресурсе LB.UA. Он анализирует секретные документы, утечку которых мы увидели, и делает интересный выводы. Например, считает, что из этих документов становится ясно, что Украина опережает Россию по числу активных танков в строю, а также по числу активных БТР, БМП, разных бронемашин, MRAP — это машина, защищенная от мин. Действительно ли это может быть, учитывая, что Россия якобы «вторая армия мира»?