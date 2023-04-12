«Положение Украины лучше, чем у России». Игаль Левин анализирует информацию из «утечки» разведданных и от анонимных источников. Интервью NV

12 апреля, 11:55
NV Премиум
Поделиться:
Самоходную гаубицу буксируют по улице в Константиновке. Донецкая область (Фото:EUTERS/Violeta Santos Moura)

Самоходную гаубицу буксируют по улице в Константиновке. Донецкая область (Фото:EUTERS/Violeta Santos Moura)

Автор: Алексей Тарасов

Скандал вокруг «утечек» американских разведданных и отчетов Пентагона продолжает набирать обороты.

Секретные документы касаются как войны РФ против Украины, так и Вашингтона с его союзниками.

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин проанализировал новую информацию в эфире Radio NV.

Видео дня

— Украинский военный аналитик Константин Данильченко опубликовал статью на ресурсе LB.UA. Он анализирует секретные документы, утечку которых мы увидели, и делает интересный выводы. Например, считает, что из этих документов становится ясно, что Украина опережает Россию по числу активных танков в строю, а также по числу активных БТР, БМП, разных бронемашин, MRAP — это машина, защищенная от мин. Действительно ли это может быть, учитывая, что Россия якобы «вторая армия мира»?

Теги:   США НАТО Интервью NV Ракеты Египет Утечка Секретная информация Запорожская АЭС Радио NV Алексей Резников Война России против Украины танк Abrams Угледар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X