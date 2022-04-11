Почти половину территории Украины необходимо разминировать — ГСЧС

11 апреля, 14:21
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По оценкам ГСЧС, почти половину территории Украины необходимо разминировать (Фото:ГСЧС)

По оценкам ГСЧС, почти половину территории Украины необходимо разминировать (Фото:ГСЧС)

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По оценкам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 300 тысяч кв. км территории Украины необходимо разминировать.

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Об этом сказал сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, сообщает Укринформ.

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«Сегодня мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо сделать комплекс мероприятий по гуманитарному разминированию, а это техническое обследование территории. По нашим предварительным оценкам, это около 300 тысяч квадратных километров, если мы все понимаем, это почти половина территории нашей страны», — отметил он.

Пиротехнические подразделения в среднем за сутки обезвреживают от двух до шести тысяч взрывоопасных предметов.

Основные усилия пиротехнических подразделений сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Броварском, Черниговском, Нежинском направлениях, в Сумской области — в Тростянце и других населенных пунктах.

Также в Харькове, несмотря на ежедневные обстрелы, подразделения ГСЧС продолжают выполнять работу по изъятию взрывоопасных предметов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мины ГСЧС Разминирование Война России против Украины

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