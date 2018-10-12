Половина приходов Московского патриархата присоединится к единой Украинской церкви - УПЦ КП

В УПЦ КП считают, что со временем русская церковь признает автокефалию Украинской церкви

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что после получения Украинской церковью автокефалии к ней присоединится около половины приходов УПЦ Московского патриархата.

В эфире Громадського Зоря отметил, что сейчас Московский патриархат насчитывает 12 тысяч приходов.

"Затем, в перспективе нескольких лет, я думаю, еще где-то две трети от тех, которые останутся, они будут переходить, а в долгосрочной перспективе мы считаем, что в Украине вообще будет существовать как в Грузии грузинская церковь, в Болгарии болгарская церковь, в Румынии румынская церковь, там нет Московского патриархата, поскольку это аномалия с канонической точки зрения, так же, со временем, когда русская церковь признает автокефалию украинской церкви окончательно будет урегулирован этот вопрос", - считает он.

По словам представителя УПЦ КП, возможно, останется один храм в Киеве, который будет представительством Московского патриарха при патриархе Киевском.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.