Около половины Киевской области остается без света — ОВА

17 декабря, 14:20
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Около половины Киевской области остается без света (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

Около половины Киевской области остается без света (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

После вчерашних ракетных обстрелов около половины Киевской области остается без света. Там продолжаются восстановительные работы и применены экстренные графики отключений.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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«По решению Укрэнерго в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона без света», — написал он в соцсетях.

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Глава ОВА отметил, что процесс усложняют погодные условия — дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме.

Кулеба также напомнил, что в Киевской области работает 400 Пунктов несокрушимости, где можно подзарядиться и узнать актуальные новости.

«Благодарен за понимание и помощь всем жителям региона. Держим наш гражданский фронт», — отметил Кулеба.

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В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60.

В результате атаки во многих областях Украины возникли перебои со снабжением электричества, тепла и воды.

Укрэнерго ввело режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киевская область Электричество Электроснабжение Отключения света Укрэнерго военная администрация Алексей Кулеба

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