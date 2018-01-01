Полоса препятствий и стрельба с нагрузкой. Полиция показала видео учений под Киевом
Сегодня, 11:00
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В четверг, 13 декабря, в Киевской области завершились тактико-специальные учения для сотрудников Министерства внутренних дел.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, учения длились четыре дня. Участие в маневрах приняли около 1,2 тысячи правоохранителей из разных регионов Украины.
Во время учений силовики отработали командное преодоление полосы препятствий, стрельбу с физическими нагрузками, ориентирование на местности, тактическую медицину и преодоление минно-взрывных препятствий.