Полоса препятствий и стрельба с нагрузкой. Полиция показала видео учений под Киевом Сегодня, 11:00 18 Цей матеріал також доступний українською Учения длились четыре дня Скриншот с видео Нацполиции

В четверг, 13 декабря, в Киевской области завершились тактико-специальные учения для сотрудников Министерства внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, учения длились четыре дня. Участие в маневрах приняли около 1,2 тысячи правоохранителей из разных регионов Украины.

Во время учений силовики отработали командное преодоление полосы препятствий, стрельбу с физическими нагрузками, ориентирование на местности, тактическую медицину и преодоление минно-взрывных препятствий.