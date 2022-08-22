После победы Украины и деоккупации. Более 75% украинцев поддерживают полный разрыв отношений с РФ и запрет на въезд россиян — опрос

22 августа, 16:06
Почти половина украинцев считает, что россияне тоже несут ответственность за войну РФ против Украины (Фото:RJA1988/Pixabay)

Почти половина украинцев считает, что россияне тоже несут ответственность за войну РФ против Украины (Фото:RJA1988/Pixabay)

Более 75% украинцев поддерживают решение о полном разрыве отношений с Россией и запрете на въезд россиян после победы Украины и деоккупации всех территорий страны.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Деминициативы им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

При этом, 86% респондентов считают, что российское руководство несет основную ответственность за войну в Украине.

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42,5% опрошенных считают, что та же ответственность лежит и на гражданах России.

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Вместе с тем, около 20% среди прочего обвиняют во вторжении руководство Украины, а 18% и 16% - государства-члены НАТО и руководство США соответственно.

Опрос проводился с 5 по 12 августа. Было опрошено 2024 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, которые не захвачены российскими оккупантами и где не идут боевые действия. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

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Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

В Украине также создали петицию о запрете на въезд россиян на 50 лет, она собрала необходимые 25 тысяч подписей. Ее должен рассмотреть Зеленский.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Опрос Запрет на въезд Россияне Война России против Украины

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