Возможный полный блэкаут в Украине: Подоляк заявил, что власти рассматривают все сценарии, но готовят альтернативы 8 ноября, 12:33 Киев без света из-за ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры (Фото:НВ)

Украинские власти рассматривают все сценарии ухудшения ситуации с электроснабжением из-за ударов РФ по объектам критической инфраструктуры, в том числе и полный блэкаут по всей стране, но работает над альтернативами.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.

«Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для этого и существует, чтобы в том числе максимально пессимистические сценарии рассматривать. Да? В том числе, если будет полный блэкаут по всей стране», — отметил он.

Видео дня

По словам Подоляка, власти также ищут альтернативные решения.

«Прежде всего, государство работает над тем, чтобы не было, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы проводить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы», — пояснил советник главы ОП.

Он также прокомментировал информацию об эвакуации трех миллионов жителей Киева, если столица останется без света, воды и связи.

Подоляк подчеркнул, что после таких заявлений нужно также говорить и о логистических задача, которые за этим последуют.

«Это опять же профессиональный подход. Когда ты говоришь, что обязательно будем эвакуировать 3 миллиона, тогда нужно сказать, как логистически мы это будем делать, где места, где штабы. Есть штаб по эвакуации, нет ли штаба, кто его возглавляет. Если ты хочешь профессионально. А это выглядит скорее именно как просто заявление для того, чтобы немножко, знаете, испугать людей», — резюмировал он.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

6 ноября издание The New York Times сообщило, что власти Киева разрабатывают также план эвакуации населения на случай полного блэкаута.

Ее прокомментировал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, на которого ссылалось издание в своей статье.

Чиновник объяснил, что сейчас ситуация контролируемая и причин говорить об именно таком решении пока нет, просто система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти рассматривают различные сценарии чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате террористических атак РФ на объекты критической инфраструктуры.