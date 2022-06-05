«Не имеет большого стратегического значения». Полностью освободить Северодонецк возможно, решение за военным командованием — Гайдай 5 июня, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что ВСУ могут полностью освободить Северодонецк, но стратегически он не так важен, как Лисичанск.

Об этом Гайдай рассказал в интервью Суспільному.

«Здесь военное командование должно принимать решения, потому что выбить россиян из Северодонецка возможно. Эта задача нам по силам. Единственное — а какой будет следующий шаг? Они уйдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все», — сказал глава Луганской ОВА.

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По его словам, в стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения. В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть "господствующие высоты".

«Но в политическом плане Северодонецк — это областной центр. Его отражение поднимет наш моральный дух достаточно мощно, а россиян — деморализует после того, как они заявляли, что полностью его контролируют», — добавил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщал, что украинские военные теснят оккупантов в Северодонецке, сейчас ВСУ контролируют 50% города.

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