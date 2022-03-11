«Вас там крошат в винегрет» — перехват разговоров оккупантов. О чем говорят солдаты РФ? 11 марта, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты рассказывают родным о потерях армии РФ (Фото:Скриншот видео НВ)

С начала российского вторжения в Украину в открытом доступе появились десятки перехваченных разговоров российских оккупантов.



У врагов проблемы со связью, но как только появляется возможность, они звонят родным и рассказывают о ситуации в Украине, о собственных потерях и неудачах: количество мертвых со стороны оккупантов, обстрелы из минометов по боевикам РФ и потерянные в болоте танки. Враги рассказывают о возможном выводе батальонов и прибытии «начальства», а также жалуются, что «приехали в ад». Враги рассказывают о списанном оружии, с которым их отправили в Украину и о зачистке Бородянки.

В свою очередь родственники оккупантов извещают о ситуации в РФ: «Ценник на продукты взлетел, просто космос! Сахар по 90 рублей за килограмм».

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