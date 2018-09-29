Полное разногласие. Опубликована стенограмма переговоров патриарха Варфоломея с главой РПЦ Кириллом о предоставлении автокефалии Украинской церкви

Переговоры Вселенского патриарха Варфоломея и главы Русской православной церкви Кирилла показали полное разногласие в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом свидетельствуют фрагменты стенограммы беседы священнослужителей на встрече в Турции в августе, опубликованные греческим церковным изданием Orthodoxia.Info.

“Украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и желают быть абсолютно свободными на религиозном и политическом уровне и поэтому попросили Церковь–Матерь помочь им. Церковь–Матерь считает их запрос законным и будет следовать той политике, которая была определенна на последней сессии Священного Синода”, - сказал патриарх Варфоломей.

Он добавил, что украинская власть единогласно просит о предоставлении автокефалии. Варфоломей подчеркнул, что этот вопрос не поднимал только экс-президент страны Виктор Янукович.

“Кроме бывшего президента Януковича, которого я встретил 10 лет тому назад, все остальные просили и молили Вселенский патриархат о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко но и парламент страны приняли соответствующие решения”, - отметил он.

В ответ на эти слова глава РПЦ Кирилл заявил, что все те, которых упомянул Варфоломей, "представляют одну и ту же политическую силу".

"Они хотят автокефалию с целью укрепить свою власть, которую захватили незаконно. Народ будет их свергать и изгонять из власти, поэтому они хотят получить автокефалию, чтобы удержаться у власти с поддержкой авторитета Вселенского патриархата", - сказал он.

В свою очередь, патриарх Варфоломей напомнил Кириллу, что он не может посетить Украину и что многие священнослужители не упоминают его во время святого богослужения.

“Разве вы считаете, что это не является проблемой? Не это ли убедительное доказательство того, что вас не встречают доброжелательно?”, - спросил он у главы РПЦ.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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