«Полная мобилизация». Можно ли «призвать всех» и кто подлежит призыву по всеобщей мобилизации 18 апреля, 19:25 Мобилизация в Украине — что такое полная мобилизация и возможна ли в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 20 мая 2023 года. Во время общей мобилизации и военного положения экономика и общественные процессы перестраиваются для защиты государства и обеспечения боеспособности сил обороны.



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В Украине уже идет общая мобилизация, которая должна перестроить работу всех сфер для нужд обороны, в том числе для призыва военнообязанных.

Объявляется ли в Украине « усиленная мобилизация»

По указу президента Украины Владимира Зеленского, общая мобилизация происходит в объемах, определенных согласно мобилизационным планам, связанным с мобилизационными целями. Однако мобилизационные планы ― секретные документы, которые не открываются всему миру.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цели мобилизации, утвердившиеся еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты и объяснил, что при этом усиления мобилизации не планируется. Резников подчеркнул, что пока нет необходимости усиливать темпы мобилизации, хотя мобилизационные планы с начала 2022 года еще не выполнены.

«Мы его [план] еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», — сказал он.

Какие в Украине виды мобилизации

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН, существует ли понятие «полная мобилизация» в законах Украины, и как могут расширить категории призывников.

Согласно статье 4 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, есть два вида мобилизации в Украине — мобилизация может быть общей или частичной. Других видов мобилизации по закону не существует, как и нет понятия «полная мобилизация».

Указом президента Украины Владимира Зеленского ( № 65/2022 от 24.02.2022) была объявлена общая мобилизация, которая продлевалась соответствующими указами и по состоянию на сегодняшний день проводится и в дальнейшем на всей территории Украины.

«Президент должен действовать исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства. Поэтому объявить о „полной“ мобилизации без соответствующих изменений в профильное законодательство невозможно», ― заявила она.

Действующим профильным законодательством об обороне не предусмотрено такое понятие, как «полная мобилизация».

«Условно „всех“ призывать во время мобилизации как не могли, так и не будут, пока действует статья 23 Закона о мобилизации, которая содержит исчерпывающий перечень категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации», — отметила адвокат.

Мобилизация в Украине — кто подлежит и кого отправляют на обучение

Как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, прежде всего призывают тех, кто имеет опыт военной службы и еще не служит. Затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Мужчины, не имеющие опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое должно длиться не менее месяца.

«В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части», ― подчеркнул он.

Военнослужащие запаса могут быть призваны для переподготовки, но военные с опытом службы отправляются сразу в воинские части, и там командиры могут направлять их на передовую.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас мобилизуют военнообязанных без опыта военной службы. Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, понесенных Украиной, и не испытывает недостатка в защитниках страны. Подготовку части военных проводят за границей, где помогают инструкторы других стран.

Таким образом, призывают сейчас таких мужчин:

пригодные по состоянию здоровья резервисты, военные запаса, в том числе офицеры или прошедшие срочную службу;

пригодные по состоянию здоровья мужчины без опыта военной службы;

ограниченно пригодные к военной службе в военное время;

снятые и исключенные из военного учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными в военное время, которых снова поставили на военный учет;

мужчины от 18 до 27 лет, добровольно подписывающие контракт;

Призыв на срочную службу во время военного положения в Украине запрещен Законом о воинской обязанности и военной службе с октября 2022 года. Это означает, что мобилизовать призывников от 18 до 27 лет запрещено, но они могут добровольно подписать контракт на военную службу.

Кого могут призвать следующими

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил NV, что воевать смогут не все — для того, чтобы выжить на передовой нужно быть воином по рождению, и пройти обучение. В то время как недоученные или не военные могут быть просто смертниками в таких условиях.

Он считает, что мобилизовать нужно около миллиона человек, которые сейчас имеют отсрочку от мобилизации, хотя являются мотивированными или пригодными. По его мнению, это:

призывники;

госслужащие;

силовики на специальном учете.

Уполномоченные лица уже выдают повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет и мобилизуют без военного опыта и ограниченно пригодных. В случае необходимости законного расширения категорий, кого можно призывать, необходимо принимать новые законы по ограничению отсрочки.