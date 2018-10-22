Защита информаторов о коррупции во власти. Какую помощь НАПК будет предоставлять обличителям правонарушителей

Глава НАПК Мангул заверил, что каждый гражданин может стать обличителем

Национальное агентство по противодействию коррупции подготовило проект закона, в котором расширяется понятие обличитель коррупционных правонарушений. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Глава НАПК Александр Мангул рассказал, что законопроект предусматривает предоставление бесплатной правовой помощи тем лицам, которые будут информировать НАПК о фактах коррупции.

"Любой гражданин может быть обличителем. Сегодня есть возможность через наш сайт НАПК сообщать о преступлениях, правонарушениях", - сказал Мангул.

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Мангул добавил, что документом также вводится административная и уголовная ответственность за давление на так называемого обличителя.

В ближайшее время проект направится в Кабинет Министров, который внесет его на рассмотрение Верховной Рады.

Слабая демократия

Такая законодательная инициатива - очень неоднозначная. Это должно помочь уменьшить коррупцию, а с другой стороны инициатива может возродить традицию человека-стукача, сказал бывший руководитель управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с оргпреступностью Валерий Кур. По его словам, в странах со слабой демократией такой закон может наоборот привести к обогащению отдельных чиновников.

Инициатива может возродить традицию человека-стукача

Это должны проводить независимые эксперты и аудиторы, которые будут работать только по контракту и таким образом будут независимыми, добавил Валерий Кур. По его словам, необходимо развивать институт аудиторов, ведь только такие люди будут иметь большое доверие у общества.

В вопросах обличителей коррупции только юридической поддержки мало, считает глава правления Антикоррупционного штаба и совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.

Она напомнила последнюю историю, связанную с обличителями в самом ведомстве. Бывшая сотрудница НАПК Анна Соломатина рассказала о коррупции в своей структуре, но после этого в самом антикоррупционном органе ничего не изменилось, добавила Анна Янченко.

Награда за разоблачение

Кроме юридической помощи, таким обличителям должен обязательно предоставляться определенный эквивалент зарплаты после разоблачения, который будут начислять в течение определенного периода, отмечает Галина Янченко. По ее словам, такая норма поможет людям не бояться потерять работу, ведь это одна из главных сдерживающих проблем.

В ноябре прошлого года бывшая представительница департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина заявила, что экс-глава ведомства Наталья Корчак нарушала закон о предотвращении коррупции.

По ее словам, Корчак давала прямые указания по проверке отдельных депутатов и фальсифицировала результаты в отношении их деклараций. Кроме того, по словам Соломатиной, НАПК не является самостоятельным органом, а полностью контролируется властями. В Администрации президента любой контроль над НАПК отрицали.