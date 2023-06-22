Командиру авиационной дивизии РФ сообщили о подозрении: он обеспечивал удары оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины 22 июня, 12:56 Российский полковник давал указания наносить прицельные удары по энергетическим объектам Украины (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с октября прошлого года и по февраль нынешнего он обеспечивал нанесение ударов по гражданским объектам на территории Украины. Для этого применялись ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-16 с использованием ракет Х-22, Х-33, Х-101/102 и Х-555.

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По указанию командира российских оккупантов осуществлялись прицельные удары по ключевым объектам энергетической системы.

Противоправные действия россиянина привели к гибели 61 и ранению 139 гражданских лиц, а также к разрушению и уничтожению объектов гражданской и энергетической структуры по всей территории Украины.

Российскому полковнику инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2). 28, часть 1 статьи 438, часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 438 УК Украины).

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С октября прошлого года и по апрель текущего войска РФ осуществляли массированные атаки ракетами и дронами-камикадзе по объектам энергетической инфраструктуры, пытаясь вызвать полный блэкаут. Свет во всех областях Украины давали по графику, но удалось избежать критической ситуации.

