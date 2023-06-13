Осужденного за госизмену полковника Безъязыкова освободили из-под стражи после 6,5 лет в СИЗО 13 июня, 15:33 Иван Безъязыков (Фото:Кадр из видео hromadske/YouTube)

Полковника и начальника разведки 8-го армейского корпуса Ивана Безъязыкова освободили из-под стражи после 6,5 лет пребывания в изоляторе. Он вышел под подписку о невыезде, сообщает журналистка Татьяна Катриченко со ссылкой на решение суда.

По словам Катриченко, нынешний судья считает, что нет рисков повторного нарушения, поэтому решила отпустить Безъязыкова. Дело ожидает рассмотрение апелляционной инстанции и кассации.

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Безъязыков обвиняется в государственной измене с 2016 года.

По сообщению журналистки, в 2014 году Безъязыков пошел с белым флагом забирать тела погибших украинских военнослужащих по просьбе начальника штаба сектора Петра Ромигайло. Там его захватили в плен, а позже переместили в разведуправление так называемой ДНР, где склоняли к сотрудничеству, на которое он не согласился.

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Полковник находился в плену в течение двух лет, а после обмена стремился рассказать, какие данные о разведуправлении так называемой ДНР удалось получить, сообщает Катриченко.

5 июля 2016 года, освободившись из плена, Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».

8 апреля 2020 года Суд признал полковника ВСУ Ивана Безъязыкова виновным в государственной измене и назначил наказание — 13 лет лишения свободы.