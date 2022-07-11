Удар ВСУ по воинской части РФ: в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии — советник главы ОВА 11 июля, 13:31 Полковник Росгвардии Александр Нечипуренко (Фото:informnapalm.org)

В результате удара украинских Вооруженных сил по воинской части оккупантов в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань у себя в Facebook.

«Вчера в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко. Ждем подтверждения информации. Но то, что кто-то из „випов“ пострадал, сомнения нет, потому что паники и скорых у орков было слишком много», — написал он.

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Сообщество InformNapalm также сообщает о возможной гибели полковника Нечипуренко в Херсоне.

«10 июля утром артиллерия ВС Украины ювелирно уничтожила базу Росгвардии в оккупированном рашистами Херсоне. По неподтвержденным пока данным, на этой базе мог погибнуть (или получить ранения) полковник Росгвардии Александр Нечипуренко», — говорится в сообщении в Telegram.

В апреле в InformNapalm сообщали, что Нечипуренко руководит оккупационными полицейскими подразделениями РФ на юге Украины в Запорожской области.

По имеющейся информации одной из зон ответственности и направлением работы полковника Александра Нечипуренко является организация блокпостов на оккупированной территории в Запорожской области. Под его руководством процветает насилие, мародерство, издевательства над мирными украинцами.



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