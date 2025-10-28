«Погнали раздувать зраду». Полковник Манько утверждает, что показанные им в соцсетях карты не являются секретными

Начальник управления штурмовых подразделений ВСУ полковник Валентин Манько заявил, что карты, которые он демонстрировал в соцсетях, не являются военными и не попадают под гриф «секретно».

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице во вторник, 28 октября.

Военный утверждает, что СМИ, которые писали о том, что он показывал в соцсетях карты, «поддались этой провокации» и «погнали раздувать измену».

По его словам, «кто-то умышленно, кроме врага, хочет сделать из военных непутевых, таких себе дурачков, которые не могут мыслить». Также Манько сказал, что это «унижает все Вооруженные силы».

«Если у вас есть совесть и вы сейчас уже же поняли, что это не так все. Что не имеет проблем в картах. Что это не военные карты и тем более без грифа „секретно“», — говорит военный.

Манько утверждает, что показал то же, что и DeepState или Генеральный штаб, только «рассказал более подробно, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем».

27 октября блогер Сергей Стерненко обратил внимание на то, что Манько публиковал в социальных сетях фотографии, на которых изображены карты, которые якобы могли бы быть полезными для российских оккупантов.

«Полковник Манько в TikTok опубликовал фото, на которых видно карты с грифом „секретно“. Публикация таких фото может помочь врагу», — говорится в его сообщении в Telegram.

Кроме того, ряд военных и OSINT-аналитиков выразили возмущение из-за таких фото.

Впоследствии Манько в комментарии Общественному заявил, что опубликованные им в соцсетях фото с картами не содержат сведений с грифом «секретно» и не являются служебной информацией. По словам военного, эти изображения — обычная карта Google Maps с собственными отметками, которые, по его мнению, не представляют угрозы и не повредят операциям ВСУ.