В Украине погиб полковник из пресс‑службы Минобороны России — СМИ 29 мая, 14:05 Цей матеріал також доступний українською О смерти Иванова ранее сообщил пропагандист Евгений Поддубный, вышедший на акцию Бессмертный полк 9 мая с портретом полковника (Фото:Поддубный/Telegram)

В ходе войны в Украине погиб полковник из пресс‑службы Минобороны России Владимир Иванов, сообщает Медиазона.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Первым о его смерти сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию Бессмертный полк с портретом полковника. Издание подтвердило гибель Иванова с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

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Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего — Москва, ул. Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, оно же — воинская часть 66524.



Министерство обороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы.



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