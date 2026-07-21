Сотрудники Офиса омбудсмена все еще проверяют информацию о возможных издевательствах над военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля, однако уже открыто одно уголовное производство.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Новини Live.

По его словам, мониторинговая группа Офиса омбудсмена работала в воинской части Скелі 25−26 июня. Представители Офиса посетили места дислокации подразделения, полигон, а также возможные места незаконного содержания военнослужащих. Кроме того, они имели возможность конфиденциально пообщаться с военными.

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Лубинец отметил, что проверка возможных нарушений в подразделении еще продолжается. В то же время на основании собранных материалов уже открыто уголовное производство.

«Насколько мне известно, Государственное бюро расследований уже вручило первое уведомление о подозрении. Я знаю, что оно будет не последним. У нас есть дополнительная информация о том, что происходило в местах дислокации Скели», — сказал омбудсмен.

Он добавил, что командира подразделения отстранили на время проверки, а расследование также проводят Военная служба правопорядка и другие правоохранительные органы.

По словам Лубинца, препятствий для проведения проверки нет — все задействованные структуры содействуют расследованию.

Небоевые смерти в Скелі — главное

Резонанс вокруг полка «Скеля» возник после публикации издания Бабель, журналисты которого собрали подробные данные о массовой гибели военнослужащих этого полка в период с конца осени 2025 года до весны 2026-го.

В расследовании говорилось о как минимум 26 случаях смерти среди новобранцев, никак не связанных с непосредственными боевыми действиями на фронте. По информации СМИ, большинство мобилизованных скончались вскоре после призыва от тяжелых форм пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и других заболеваний.

Родственники некоторых погибших публично заявили о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи со стороны командования, а также об отдельных случаях физического насилия, однако в самом полку эти серьезные обвинения категорически отвергли. В то же время официальные представители Скелі сообщили, что часть описанных в статье проблем якобы была устранена еще несколько месяцев назад, и заверили в своей полной готовности содействовать проведению любых проверок по всем вопросам, поднятым в публикации.

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В тот же день Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял под личный контроль проверку информации о возможных пытках бойцов в Скелі. Для урегулирования этой кризисной ситуации омбудсмен провел специальное рабочее совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, после чего специальная мониторинговая группа Офиса омбудсмена незамедлительно направилась к месту дислокации части для проведения тщательной инспекции.

Под давлением этих обстоятельств уже 25 июня в самом 425-м ОШП Скеля подтвердили гибель 25 своих новобранцев, а командира этого подразделения, подполковника Юрия Гаркавого, немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей на весь период проведения официального расследования.

7 июля родные и близкие мужчин, попавших в штурмовой полк Скеля, рассказали о новых случаях смерти во время базовой военной подготовки.

Шесть новых эпизодов охватывают тот же полугодовой период, а один из них произошел летом прошлого года. Большинство мобилизованных погибли, пробыв в полку менее месяца.

10 июля Государственное бюро расследований заявило о задержании военнослужащего 425-го отдельного штурмового полка Скеля, которому инкриминируют избиение двух сослуживцев в Харьковской области в 2025 году. По данным следствия, он нанес телесные повреждения военному капеллану и подполковнику.