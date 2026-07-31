«Приветствуем такую инициативу». В Скеле подтвердили, что пополнение штурмовых полков новобранцами приостановили

Пополнение полка Скеля новобранцами было приостановлено три дня назад. Об этом в пятницу, 31 июля, заявил в комментарии изданию Бабель пресс-офицер подразделения Алексей Братущак.

«Мы понимаем, почему это произошло. Генеральный штаб начал проверку укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава в целом по ВСУ. Мы приветствуем такую инициативу и готовы со своей стороны оказывать всестороннюю помощь и реагировать на вызовы, стоящие перед армией на современном этапе», — рассказал пресс-офицер.

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В то же время собеседники издания в Генеральном штабе заявили, что не отдавали никаких официальных приказов о прекращении пополнения штурмовых полков. По словам источника, в настоящее время Генштаб и главнокомандующий Михаил Драпатый тщательно проверяют информацию журналистов об издевательствах над военнослужащими.

«Начаты процедуры расследования; никакой терпимости к преступлениям и насилию в отношении военнослужащих», — сказал собеседник.

Ранее Украинская правда сообщила, что Драпатый приказал штурмовым полкам Сухопутных войск приостановить пополнение личным составом с 26 июля. По данным источников издания, также приостановлено перемещение военнослужащих из других частей, то есть перевод в штурмовые полки. На данный момент единственной оставшейся возможностью является возвращение из СЗЧ через приложение Армия+ для тех, кто ушел до 12 июня.

Украинская правда отмечает, что до этого как минимум два штурмовых полка — 425-й (Скеля) и 225-й — имели исключительное право на постоянное пополнение и расширение. По данным СМИ, эти полки пользовались «прямой протекцией» предыдущего главнокомандующего Александра Сырского, имели больше автономии в действиях и лучшее обеспечение по сравнению с другими подразделениями Сухопутных войск.

Полк Скеля, который обычно должен насчитывать около 3−4 тысяч военнослужащих, был расширен до более чем 10 тысяч бойцов. В то же время другие отдельные штурмовые полки, в частности 1-й ОШП и 475-й ОШП, несмотря на свою эффективность и активное использование современных технологий, не получили аналогичного расширения, сообщили источники УП.

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Ситуация в полку «Скеля» — главное

23 июня издание Бабель опубликовало расследование, в котором сообщалось о гибели по меньшей мере 26 новобранцев подразделения Скеля в период с конца осени 2025 года до весны 2026-го. По данным журналистов, большинство мобилизованных скончались вскоре после призыва от тяжелых форм пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и других заболеваний.

25 июня в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля подтвердили гибель 25 своих новобранцев, а командира этого подразделения, подполковника Юрия Гаркавого, немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей на весь период проведения официального расследования.

28 июля ГБР сообщило о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка Скеля. По версии следствия, они избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области. Их заключили под стражу на 60 дней без права внесения залога.