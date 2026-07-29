«Не скрываем проблем»: в полку Скеля заявили, что ужесточают контроль за действиями командиров

В полку Скеля заверили, что усилили контроль на всех уровнях (Фото: Скеля / Facebook)

Руководство 425-го отдельного штурмового полка Скеля заявило, что активно сотрудничает с Государственным бюро расследований по делу о жестоком обращении с военнослужащими и усиливает контроль за действиями командиров всех уровней.

Об этом говорится в заявлении командования Скелі в среду, 29 июля.

«Мы не отрицаем, что в подразделении могут существовать отдельные проблемы. Но мы их не скрываем и не миримся с ними. Каждый конкретный факт должен быть тщательно проверен, а виновные — установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — подчеркнули в Скелі.

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Там напомнили, что Скеля выполняет задачи «на одном из самых сложных участков фронта».

Что касается расследования ГБР по поводу жестокого обращения с сослуживцами со стороны двух военнослужащих медицинской роты полка Скеля, то в руководстве заверили, что активно сотрудничают со следствием, проводят внутренние проверки и усиливают контроль за действиями командиров всех уровней.

«Никакие боевые заслуги, звания или должности не могут оправдать унижение человеческого достоинства, насилие или превышение полномочий», — заявило командование Скели.

Небоевые смерти в Скелі — главное

23 июня издание «Бабель» опубликовало расследование, в котором сообщалось о гибели по меньшей мере 26 новобранцев Скелі в период с конца осени 2025 года до весны 2026-го. Согласно данным расследования, большинство мобилизованных умерли вскоре после призыва от тяжелых форм пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и других заболеваний.

Родственники некоторых погибших публично заявили о вероятном ненадлежащем оказании медицинской помощи со стороны командования, а также об отдельных случаях физического насилия.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял под личный контроль проверку информации о возможных пытках бойцов в Скелі. Он провел специальное рабочее совещание с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, после чего специальная мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправилась к месту дислокации подразделения для проведения проверки.

25 июня в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля подтвердили гибель 25 своих новобранцев, а командира этого подразделения, подполковника Юрия Гаркавого, немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей на весь период проведения официального расследования.

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7 июля родные и близкие мужчин, попавших в штурмовой полк Скеля, рассказали о новых случаях смерти во время базовой военной подготовки. Шесть новых эпизодов охватывают тот же период (осень 2025-го—весна 2026 года), а один из них произошел летом 2025 года.

10 июля Государственное бюро расследований сообщило о задержании военнослужащего 425-го отдельного штурмового полка Скеля, которому инкриминируют избиение военного капеллана и подполковника. 11 июля его арестовали без права внесения залога.

28 июля ГБР сообщило о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка Скеля. По версии следствия, они избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области.