Жаловались на отсутствие подготовки. Полк мобилизованных из Иркутской области почти полностью уничтожен под Авдеевкой — СМИ 3 марта, 13:00 Полк неподготовленных мобилизованных из Иркутской области почти полностью уничтожен (Фото:Кадр видео)

Полк неподготовленных мобилизованных из Иркутской области в составе полка 1439 первого и второго батальона, который отправили на штурм Авдеевского укрепрайона, практически уничтожен, сообщает Сибирь.Реалии.

Родственники мобилизованных рассказали, что из полка лишь несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими.

«Мой отзвонился — осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю. Потом опять бросят «на передок» — говорит жена мобилизованного Светлана (имя изменено).

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В феврале мобилизованные из Иркутской области записали два видеообращения к Владимиру Путину. Солдаты сообщили, что их передали в подчинение командованию так называемой «ДНР», которое посылает их «на убой», а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов.



27 февраля мобилизованные составили уже третье по счету обращение к Владимиру Путину с жалобой на действия командования из так называемой «ДНР». По словам солдат, находящихся под командованием Славянской бригады так называемой «ДНР», их отправляют на штурм в отсутствие разведки, связи и поддержки артиллерии, а на жалобы, что у мобилизованных «нет возможности выполнить приказ», их обещают преследовать за дезертирство.

При этом у мобилизованных нет военной подготовки — это вчерашние строители, водители, менеджеры. Многие из них в возрасте старше 40 лет с хроническими болезнями.

