Полк Азов не причастен к фейковому манифесту об очищении от «гнили наверху» — заявление 28 августа, 17:22 Полк Азов отверг фейк, который распространяется в Сети (Фото:azov.org.ua)

Азов заявил, что не имеет отношения к фейковому манифесту, в котором от имени полка призывают решительные меры по защите Украины «не только от московской империи, но и от гнили наверху».

Официальное заявление было опубликовано в Telegram.

«Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины. Да, мы отомстим за гибель каждого бойца полка Азов, за гибель каждого патриота Украины, но месть наша будет направлена исключительно на врага — страну-террориста!» — подчеркнули в полку.

Видео дня

12 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовятся устроить судилище над украинскими военнопленными, срочно переоборудовая здание филармонии в тюрьму.

О намерении устроить судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе сообщала также украинская разведка.

Семьи защитников Азовстали обратились в МККК и ООН с призывом не допустить судилища, противоречащего всем международным законам об обращении с военнопленными.



Президент Владимир Зеленский заявил: если Россия решится провести судилище в оккупированном Мариуполе попавшими в плен украинскими воинами, то переговоры станут невозможными.

6 июня президент Украины заявил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По данным издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными , во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

В Донецке мне говорили: Как же мы радовались, когда ракеты полетели по Киеву и Одессе – Жайворонок https://www.youtube.com/watch?v=7mvMir6_R1Q

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.