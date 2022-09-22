«Защищать до последнего». Билецкий назвал требования для тех, кто хочет вступить в Азов 22 сентября, 17:52 По словам Андрея Билецкого, чтобы вступить в полк Азов, главное — «характер» и готовность защищать Украину «до последнего» (Фото:АЗОВ — Маріуполь via Telegram)

Бывший командир полка Азов Андрей Билецкий в эфире Радио НВ назвал требования для тех, кто хочет в него вступить.



«Любой , кто испытывает глубокую внутреннюю потребность в том, чтобы воевать в профессиональном подразделении, хотеть самосовершенствоваться, расти над собой, и чувствует потребность защищать страну по-азовски, то есть до последнего. И я вам скажу так, что для каждого человека, да, есть физический тест, да, есть собеседование, да, есть стресс-тест и тому подобные вещи. Но побеждает не тот, кто дольше занимался спортом, готовился к этому, а у кого есть характер», — ответил Билецкий на вопрос Радио НВ о том, кто может присоединиться к новому подразделению полка Азов.

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Он подчеркнул, что человек «с характером» очень быстро становится профессиональным бойцом, а тех, у кого «характера» нет, тесты показывают еще на начальных этапах отбора.

«Сейчас удивительная ситуация, в Азове никогда этого не было, реально никогда не было. Были девушки-медики и так далее. Но на боевых должностях и в расчетах не было. А вот сейчас с началом такой народной войны появилось немало девушек именно в боевых подразделениях. Причем в таких штурмовых подразделениях, в азовских и так далее. Там нет ни одной такой, знаете, гренадерши, то есть метр восемьдесят, крепкая девушка. Это девушка метр шестьдесят пять ростом, 50 килограмм и так далее. И у них как-то отлично получается», — рассказал бывший командир Азова.

Он отметил, что эти девушки не служили до этого в армии, а "дух превалирует над всем остальным".

«Поэтому если вы взрослый человек, работавший всю жизнь техником и так далее, вы нужны в азовских подразделениях. Потому что качественный тыл – это качественные бои на фронте. Если вы не служивший молодой человек, вы нужны в Азове. Если у вас характер, мы сделаем вас профессиональными солдатами. Если вы служили и хотите просто служить с азовской спецификой, а это всегда самые безумные задачи, я же говорю, такой бой до конца, вас тоже здесь ждут. То есть любой человек, у которого есть внутренняя мотивация, себя в Азове найти сможет. Это сто процентов», — подытожил Билецкий.

Отдельный отряд специального назначения Азов, известный также как полк Азов (ООСН Азов, в/ч 3057) - формирование Национальной гвардии Украины, входящей в состав 12-й бригады оперативного назначения Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

Формирование было создано в 2014 году как добровольческий батальон Азов и до 11 ноября 2014 года было подразделением патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Отряд базируется в Мариуполе Донецкой области (временно базировался в Бердянске Запорожской области).

Подразделение принимает участие в боевых действиях войны на востоке Украины, преимущественно в пределах Приазовья, в составе сил ООС.

Азов освобождал Мариуполь в июне 2014 года, принимал эпизодическое участие в боях под Иловайском, оборонял Мариуполь с конца августа 2014 года, осушществлял наступление на Широкино в феврале 2015 года.

Во время российского вторжения в Украину в 2022 году участвовал в обороне города Мариуполь и в дальнейшем, героическом удержании комбината Азовсталь.



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