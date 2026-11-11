Новый командир «Айдара»: полк возглавил заместитель командира 225-го полка Сергей Мирошниченко

О назначении сообщили в среду, 11 ноября, в Айдаре.

До нового назначения Мирошниченко служил в 225-м полку.

О том, что именно он может возглавить Айдар, ранее со ссылкой на источники писало издание LIGA.net. По его данным, бывшего командира полка Александра Коваленко должны перевести в командование Объединенных сил быстрого реагирования.

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В полку Айдар выступили против увольнения Коваленко. От имени бойцов к Зеленскому и главнокомандующему Михаилу Драпатому обратились с просьбой оставить его в должности.

В полку напомнили, что Коваленко связан с Айдаром с 2014 года: тогда он пришел в батальон рядовым, впоследствии командовал ротой, а затем и всем подразделением. Также участвовал в боевых действиях в рамках АТО и ООС.

После кадровых перестановок в полку заверили, что боеспособность не пострадала, а подразделение продолжает удерживать свои участки фронта. «Могут меняться цели, условия, вооружение и даже люди, но неизменным остается одно — мы здесь ради защиты Украины», — заявили в Айдаре.