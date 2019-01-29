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Политзаключенный Гриб находится на грани жизни и смерти - Денисова

Вчера, 19:28
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Игорь Гриб / Facebook

Павла Гриба незаконно удерживают в РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. 

Об этом омбудсмен написала в Facebоok.

По словам Денисовой, политзаключенному нужна немедленная операция на сердце, а в результате обследований врачами, у него диагностирован целый ряд серьезных болезней.

“Павел Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на состояние здоровья заключенного Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание”, - сказала она.

Напомним, что ЕСПЧ попросил РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба, лечении, которое было назначено врачами, и лечении, предоставленном во время содержания под стражей.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств.

Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.

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