Политзаключенному Балуху продлили пребывание в штрафном изоляторе за отказ носить тюремную робу — правозащитники Сегодня, 00:19 149 Цей матеріал також доступний українською radiosvoboda.org Владимир Балух radiosvoboda.org

Украинский политзаключенный Владимир Балух продолжает находиться в штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии № 4 города Торжок в Тверской области России из-за отказа носить тюремную робу.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родных Балуха.

«Балуха в колонии № 4 города Торжок оставили в ШИЗО в 31 мая 2019 года… На этот раз формальной причиной наказания стало нарушение формы одежды», — говорится в сообщении КПГ в Facebook.

Как отмечается, осужденный в Крыму за украинскую позицию Балух отрицает свою вину и не признает решения российского суда о лишении его свободы.

«В знак протеста против действий оккупантов активист отказывается принимать пищу, которую готовят в местах лишения свободы. Он ест только то, что передают родственники, или голодает. Украинец также отказывается носить тюремную робу. Это его форма протеста против действий российских оккупантов. Владимир Балух таким образом отстаивает свою свободу», — говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что протест Балуха стал причиной его перевода из керченской колонии на территории оккупированного Крыма в учреждение в Тверской области России.

«С момента прибытия в колонию Балуха уже в четвертый раз по надуманным причинам поместили в штрафной изолятор. Крымская правозащитная группа предполагает, что Балуха и дальше будут держать в ШИЗО, пытаясь сломить его волю. Эксперты КПГ опасаются, что постоянное пребывание в штрафном изоляторе может еще больше подорвать его ослабленное здоровье», — отметили в КПГ.

Напомним, что Балуха этапировали в российскую колонию Торжок в Тверской области.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов.

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело — через заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на заключенного.

Подконтрольный России суд приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс рублей (около 4 тыс. гривен). Впоследствии ему смягчили наказание до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафа.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе своего дома.