В России политзаключенного Балуха отправили в ШИЗО Сегодня, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Владимир Балух Крым. Реалии

Украинского политзаключенного Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор колонии в российской Тверской области, заявил епископ Апостольской православной церкви России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

О том, что Балух находится в ШИЗО епископ узнал при попытке передачи в колонию посылки.

«Ему была положена вновь посылка и передача… Пошли сегодня. Сегодня, когда приемщица разбиралась, положено или не положено, пришла информация, что Балух вновь помещен в ШИЗО, и, соответственно, передача ему не положена. Такая информация была примерно полчаса назад», — сказал Григорий Михнов-Вайтенко.

С какого числа находится украинец в штрафном изоляторе ему неизвестно.

По словам адвоката Балуха Ольги Динзе, ей ничего не известно об этом и она планирует поездку в подзащитного 21 июня.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов.

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело — из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на заключенного.

Подконтрольный России суд приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Впоследствии ему смягчили наказание до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафа.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе своего дома.