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Политтехнолог Березовец объяснил свой пост о пожаре в Нотр-Дам

Вчера, 09:45
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Политтехнолог Березовец объяснил свой пост о пожаре в Нотр-Дам - фото

Тарас Березовец/Facebook

Тарас Березовец извинился за шутку о пожаре в Нотр-Дам

Украинский политтехнолог Тарас Березовец объяснил пост у себя в соцсетях, в котором он связал пожар в соборе Нотр-Дам с недавним визитом в Париж кандидата в президенты Владимира Зеленского.

У себя в Facebook он написал, что высказывал свое субъективное мнение, но вместе с тем признал, что шутка была за гранью.

"Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала. Тем не менее, президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы", - отметил Березовец.

Он принес извинения всем, кого оскорбил его пост.

"Что до Парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры, и я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - добавил Березовец.

Напомним, Тарас Березовец в своих постах в соцсетях связал пожар в соборе Нотр-Дам с недавним визитом в Париж кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Фото: Isabelle Dumont / Twitter

После этого посол Франции в Украине Изабель Дюмон ответила: "Как Вам не стыдно!? Позор". При этом она обратила на это внимание министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

12 апреля Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

15 апреля пожар частично разрушил знаковый символ столицы Франции, собор Парижской Богоматери

Теги:   Тарас Березовец Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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