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Полиция задержала заключенного, который сбежал из Херсонской колонии

Сегодня, 21:18
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Сбежавшего заключенного удалось поймать

Фото: пресс-служба полиции

На территории Херсонской области задержали заключенного, который в ночь на 20 декабря сбежал из исправительной колонии №90 в Херсоне.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Заключенного задержали в одном из поселков Белозерского района, когда он пытался сбежать в другую область.

Правоохранители создали специальные поисковые группы из числа сотрудников полиции и сотрудников управления Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 393 УК (побег из мест лишения свободы или из-под стражи). По этой статье злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось , что из Северной исправительной колонии №90 в Херсоне сбежал один из заключенных. Речь шла о Викторе Чекане 1990 года рождения, однако, за какое именно преступление он отбывал наказание, в ведомстве не уточнили.

Теги:   Херсон Полиция Заключенные

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