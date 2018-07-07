Полиция задержала военного ВСУ, ранее воевавшего на стороне "ДНР"

Чтобы избежать наказания, задержанный пошел на контрактную службу в украинской воинской части (кадр из видео)

Сотрудники украинской контрразведки разоблачили и задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, члена террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр. Выполнял указания главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области.

В июле 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских боевиков покинул службу в "ополчении Новороссии" и вернулся в Херсонскую область. С целью избежания наказания подался на контрактную службу в одной из воинских частей ООС.

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