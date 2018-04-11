Полиция задержала в Припяти прибывших из Москвы сталкеров

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Сталкеры прибыли ради экстремального туризма
Фото: полиция

Сталкеры прибыли ради экстремального туризма

Сотрудники полиции задержали в чернобыльской зоне отчуждения двух иностранцев.

Как сообщается, мужчины 22 и 25 лет прибыли в Украину поездом из Москвы.

"Работники полиции обнаружили сталкеров в отселенном городе Припять. Двое ребят-иностранцев незаконно проникли на территорию зоны отчуждения за контрольно-пропускными пунктами с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

Теперь задержанным нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан и сокращение срока пребывания в Украине.

Ранее сообщалось, что в Припяти задержали 17-летнего сталкера.

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