03 июля 2018, вторник

Полиция задержала в Киеве пьяного чиновника Высшего специализированного суда - соцсети

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Ранее чиновник работал в прокуратуре
Скриншот

Ранее чиновник работал в прокуратуре

Сотрудники патрульной службы полиции задержали в Киеве сотрудника Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Олега Ляшко.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ездил на своем внедорожнике по дворам, подвергая риску жизни местных жителей.

"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а также член ОО-шки, которая косит под копов. Сегодня, в одном из спальных районов столицы его остановили за рулем этой Toyota. Драгер задулся на 2,58 промилле", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом местные жители задержали пьяного военкома, устроившего два ДТП.

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