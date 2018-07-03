Полиция задержала в Киеве пьяного чиновника Высшего специализированного суда - соцсети

Сотрудники патрульной службы полиции задержали в Киеве сотрудника Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Олега Ляшко.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ездил на своем внедорожнике по дворам, подвергая риску жизни местных жителей.

"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а также член ОО-шки, которая косит под копов. Сегодня, в одном из спальных районов столицы его остановили за рулем этой Toyota. Драгер задулся на 2,58 промилле", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом местные жители задержали пьяного военкома, устроившего два ДТП.