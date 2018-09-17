Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку NewsOne

Полиция Киева задержала активистку, которая ударила корреспондента телеканала NewsOne в лицо во время прямого эфира.

"Женщину, которая во время прямого эфира ударила журналистку, доставили в управление полиции. Сейчас с ней проводят следственные действия", - говорится в заявлении полицейских.

Напомним, что 17 сентября в Киеве под зданием Генпрокуратуры произошли столкновения между активистами и силовиками. Участники акции протестовали против решения об экстрадиции в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который хотел воевать на Донбассе против оккупационных сил РФ.

Во время акции под ГПУ женщина ударила журналистку NewsOne, другие участники акции мешали снимать сюжет. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.