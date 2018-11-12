12 ноября 2018, понедельник

Полиция задержала пьяного сотрудника Госохраны, который разгуливал по Киеву с пистолетом в руке - СМИ

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Пистолет оказался травматом, переделанным из боевого
Фото: Информатор

Пистолет оказался травматом, переделанным из боевого

В Днепровском районе Киева в ночь на понедельник, 12 ноября, полиция задержала мужчину, который разгуливал по улице с пистолетом в руке, передает Информатор.

Как сообщается, о неизвестном с оружием в правоохранительные органы сообщили случайные очевидцы.

По словам свидетелей, мужчина вел себя "неадекватно" и имел признаки опьянения.

Когда на место прибыла полиция, то выяснила, что пистолет в его руках был травматическим, который переделали из боевого.

Кроме того, при себе задержанный имел удостоверение сотрудника Управления государственной охраны.

Подробности инцидента устанавливаются.

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