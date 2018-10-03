Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Одессе

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов, которое произошло вечером 28 сентября в Одессе.

Об этом сообщили в Киевском районном суде Одессы, где задержанному избирают меру пресечения.

Нападавшему объявлено о подозрении по ч.5 ст.27, ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

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Напомним, что 28 сентября в Одессе вооруженные грабители напали на сотрудников частной инкассаторской фирмы и украли более трех миллионов гривен. В результате один инкассатор получил огнестрельное ранение в ногу, второго подстрелили в бедро. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.