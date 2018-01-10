Полиция задержала мужчину, который заявил о взрывчатке в электричке Киев-Фастов в час пик

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Мужчину задержали на площади в Фастове
Фото: полиция

Мужчину задержали на площади в Фастове

Полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании электрички Киев-Фастов в час пик накануне.

Как рассказали в пресс-службе ведомства в Киевской области, им оказался 48-летний житель столицы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали на площади в Фастове. Он объяснил, что звонил в полицию от скуки.

По данному факту открыто уголовное производство. Решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины в виде содержания под стражей. Лжеминеру грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, 9 января в Укрзализныце сообщили, что неизвестный сообщил о взрывчатке в электричке Киев-Фастов в час пик. Электричка находилась в Фастове.

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