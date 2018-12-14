Полиция задержала мужчину, который разбил окна в здании КГГА Сегодня, 14:15 2 Цей матеріал також доступний українською Мужчина объяснил свой поступок Фото: НПУ

Полиция задержала мужчину, который разбил окна в здании Киевской горгосадминистрации.

По данным правоохранителей, им оказался 43-летний уроженец Крыма.

Он разбил окна бутылками, а свой поступок объяснил тем, что неоднократно обращался к сотрудникам учреждения за помощью в восстановлении документов, но ему каждый раз отказывали.

Ранее у задержанного не было проблем с полицией.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в здании КГГА неизвестные разбили окна.