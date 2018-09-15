15 сентября 2018, суббота

Полиция задержала мужчину, избившего судью Дячука в Киеве

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Нападавшим оказался охранник парковки
Фото: полиция

Нападавшим оказался охранник парковки

Полиция задержала мужчину, который накануне причинил телесные повреждения судье Святошинского районного суда Киева Сергею Дячуку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Пострадавший рассказал, что заметил, как у автостоянки охранник парковки жег мусор, и сделал мужчине замечание. Тогда тот схватил металлическую палку и начал наносить ему удары по рукам и голове. Свидетели конфликта вызвали пострадавшему "скорую".

Нападавшим оказался киевлянин, 1964 года рождения, его задержали.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, 14 сентября, в Киеве возле собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука, который в частности слушает дело о расстреле 48 митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 во время Революции Достоинства. 

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