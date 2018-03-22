Полиция задержала киевлянина, приковавшего квартиранта к батарее из-за похищенных драгоценностей

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Хозяин приковал квартиранта, требуя вернуть долг

Хозяин приковал квартиранта, требуя вернуть долг

В Киеве полиция задержала местного жителя, который удерживал в своей квартире прикованного к батарее квартиранта-должника.

"Правоохранители установили, что мужчина, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире. Накануне он якобы похитил у хозяина ювелирные изделия и сдал их в ломбард. Владелец помещения узнал об исчезновении ценностей, а затем наручниками пристегнул квартиранта к батарее и сказал, что не отпустит, пока тот не отдаст долг", - рассказали правоохранители.

Как отмечается, 59-летний хозяин квартиры задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его квартиранта проверяют на причастность к краже драгоценностей.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области фермер похитил супругов и удерживал в ангаре на цепи.

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