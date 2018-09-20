20 сентября 2018, четверг

Полиция задержала 27 человек при попытке рейдерского захвата урожая в Кировоградской области

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Полиция применила огнестрельное оружие, повредив колеса двух автомобилей

Полиция применила огнестрельное оружие, повредив колеса двух автомобилей

В Кировоградской области, 19 сентября, полиция задержала 27 человек при попытке рейдерского захвата урожая.

Как сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области, 19 сентября в Петровское отделение полиции поступило сообщение от руководителя фермерского хозяйства о том, что неизвестные пытаются собрать урожай на поле. Для обеспечения порядка сотрудники полиции прибыли на место.

Одновременно в полицию поступило сообщение о том, что на другом поле неизвестные в балаклавах повредили сельхозтехнику и, пытаясь скрыться на автомобилях, создали угрозу для жизни и здоровья граждан и полицейских, которые находились на месте.

Для остановки транспортных средств полицейские применили огнестрельное оружие, повредив колеса двух автомобилей.

Полиция квалифицировала события по ч.5 ст. 185 (кража), ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в адрес сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

 Решается вопрос о предъявлении задержанным подозрения и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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